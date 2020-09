Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200903-2: Sechsfacher Betrugsversuch scheiterte - Frechen/Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein männlicher Anrufer gab an Kriminalbeamter zu sein und konfrontierte die Senioren mit fingierten Bargeldbeständen.

In der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr rief der "falsche Polizeibeamte" am Mittwochnachmittag (02. September) Bürgerinnen und Bürger an und wollte unter falschen Behauptungen Erkenntnisse über vorhandene Bargeldbestände erlangen. In allen (!) Fällen blieben die Angerufenen im Alter zwischen 73 und 89 Jahren besonnen und gingen dem Betrüger nicht auf den Leim. Sie beendeten die Gespräche, so dass es in der Folge in keinem Fall zu einem finanziellen Schaden gekommen ist.

Im Gespräch hielt der angebliche Kommissar dem Angerufenen am Telefon vor, dass er (oder sie) über 20.000 Euro an Bargeldreserven verfüge, worauf zwei der sechs Senioren erstaunt entgegneten, dass, wenn sie tatsächlich so viel Geld hätten, sie dieses sofort "verprassen" würden.

Die Polizei rechnet mit weiteren Anrufen dieser Art und bittet die Bevölkerung, sich ebenso besonnen zu verhalten und sich nicht irreführen zu lassen. In den Fällen, in denen Senioren auf die Masche hereinfielen, kamen zumeist hohe Bargeldsummen abhanden. Das soll Ihnen erspart bleiben! Bleiben Sie skeptisch im Hinblick auf Fragen zu Ihren Vermögensverhältnissen oder Ersparnissen. Beenden Sie bitte das Gespräch, wählen den Notruf 110 und melden den Vorfall der Polizei. (bm)

