Polizei Bielefeld

POL-BI: Nach Verkehrsunfallflucht verursacht Fahrzeugführer erneuten schweren Unfall auf der A 2

Bielefeld (ots)

Am 21.08.2020, gegen 15.34 Uhr, befuhr ein 35 jähriger Fahrzeugführer aus Obernkirchen mit seinem PKW Chevrolet die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen OWL und Bielefeld Ost übersah ein dahinter befindlicher 32 jähriger Fahrzeugführer aus Petershagen in einem PKW Audi A3 den Vorausfahrenden im zähfließenden Verkehr und fuhr diesem leicht auf. Nach dem der 35 jährige Geschädigte im anschließenden Gespräch ankündigte die Polizei hinzuzuziehen, begab sich der 32 jährige Fahrzeugführer unvermittelt in sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde das flüchtige Fahrzeug gegen 15.48 Uhr auf der A 2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Rheda-Wiedenbrück und Herzebrock-Clarholz, durch eine Polizeistreife gesichtet. Noch bevor eine Verfolgung aufgenommen, bzw. Anhaltezeichen gegeben werden konnten, wechselte der Fahrzeugführer abrupt den Fahrstreifen von links nach rechts und touchierte dabei den Ford Fiesta eines 29 jährigen Fahrzeugführers aus Rietberg, der die mittlere Fahrspur in Richtung Dortmund befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Im Anschluss verblieben die Fahrzeuge in einem Feld, der Fiesta wieder auf den Rädern, der Audi auf dem Dach. Die Fahrzeugführer wurden nach Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo dem Verursacher u.a. auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die beiden Fahrzeuge mussten geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Es entstand ein Rückstau von ca. 7 km Länge. Der Sachschaden wurde vor Ort auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell