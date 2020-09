Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200904-1: Haschischfund auf Tank- und Rasthof - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte der Kölner Autobahnpolizei zogen einen holländischen Kleinwagen aus dem Verkehr und überprüften beide Insassen (18/31).

Bei einer am Donnerstagabend (03. September) um 18:45 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle der Kölner Autobahnpolizei auf der Bundesautobahn 4 fanden Beamte eine große Menge an Haschisch und Kokain. Ausweisen konnten sich die beiden Männer im Alter von 18 und 31 Jahren, den Marihuanageruch im Auto jedoch konnten beide nicht erklären. Darauf angesprochen, machten die Männer widersprüchliche Angaben, so dass die Beamten genauer hinschauten. In einer Tasche fanden die Polizisten knapp 500 Gramm Haschisch und einige Gramm Kokain. Die Niederländer wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht. Ihren Wagen stellten die Beamten an der Polizeiwache ab. Beide Niederländer müssen sich in einem Strafverfahren wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell