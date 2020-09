Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200904-2: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstag (03. September) geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand. Gegen 17:00 Uhr meldeten Zeugen schwarzen Rauch, der aus dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Franz-Hennes-Straße drang. Die eingesetzten Beamten evakuierten die Anwohner eines Nachbarhauses und sperrten die Franz-Hennes-Straße für die Löscharbeiten der Feuerwehr. Feuerwehrmänner retteten einen 26-jährigen Anwohner aus dem brennenden Mehrfamilienhaus. Der Mann wurde schwer verletzt in eine Uniklinik gebracht. Das Wohnhaus war nach dem Feuer und den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner konnten bei Bekannten untergebracht werden. Die Sperrung der Franz-Hennes-Straße dauerte bis etwa 21:15 Uhr an. Den Brandort beschlagnahmten die Beamten. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Kriminalkommissariat 11 aufgenommen. (akl)

