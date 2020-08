Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Smart überschlägt sich (05.08.2020)

Singen (ots)

Eine schwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, auf der Landesstraße 222 zwischen Bohlingen und Moos ereignet hat. Eine 48-jährige Smart-Fahrerin kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Als sie nach links gegenlenkte, geriet das Fahrzeug außer Kontrolle, wodurch es sich mehrfach überschlug. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Smart musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

