FW-RD: Feuer zerstört Reetdachhaus in Stafstedt In der Straße Bargenkoppel, in Stafstedt, kam es Heute (30.07.2020) zu einem Feuer.

Rendsburg (ots)

Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 30.07.2020, 15:34 Uhr Feuer Groß (FEU 00 G), 17:18 Uhr Feuer 2 (FEU 2)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Stafstedt zu einem Feuer. Der Besitzer des Hauses bemerkte gegen 15:30 Uhr das Feuer, während er in seinem Büro saß. Die Leitstelle Alarmierte mehrere Feuerwehren des Amtes Jevenstedt sowie die Feuerwehr Nortorf mit dem Alarmstichwort "FEU G". Im späteren Einsatzverlauf wurde das Einsatzstichwort erhöht, damit weitere Kräfte zur Verfügung stehen. Es wurden viele Atemschutzgeräteträger bei diesem Einsatz gebraucht, da diese nur eine begrenzte Zeit mit dem Atemschutzgerät arbeiten können. Das Feuer ist im Bereich des Firstes ausgebrochen und hat sich dann über das Reet ausgebreitet. Die Feuerwehrleute versuchten das Reet vom First zu lösen um dann an die Glutnester zu kommen, durch die starke Rauchentwicklung war dieser nur erschwert möglich. Den Einsatzkräften gelang es dann mit den Hubrettungsfahrzeugen aus Nortorf und Rendsburg das Reet vom Dach zu trennen und dann das Feuer zu bekämpfen. Ein Bagger war dann behilflich das Reet vom Dach zu holen, damit es dann am Boden von der Feuerwehr abgelöscht werden konnte. Es waren rund 140 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Zur Schadenshöhe und - ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Feuerwehren: Stafstedt, Brinjahe, Hamweddel, Jevenstedt, Luhnstedt, Nienborstel, Embühren, Nortorf, Rendsburg, Westerrönfeld, Löschzug-Gefahrgut des Kreis Rendsburg-Eckernförde

weitere Einsatzkräfte: DRK Bereitschaft Nortorf, Rettungsdienst RKiSH, Polizei, Kripo, Tech. Einsatzleitung, Feuerwehr Technische Zentrale, Kreispressewart

Text und Fotos: Daniel Passig Kreispresseteam KFV RD-ECK

