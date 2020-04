Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Waldbrand am Dohlenberg.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag brannte es in einem Waldgebiet am Dohlenberg. 2000 Quadratmeter Waldboden fielen den Flammen zum Opfer, bis die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Die Brandursache ist unklar, auch eine fahrlässige Brandstiftung ist möglich. Hinweise zur Brandursache nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen. Durch die Trockenheit der vergangenen Wochen ist die Gefahr für Waldbrände erheblich gestiegen. Seien Sie deshalb besonders vorsichtig und werfen Sie in keinem Fall Zigaretten in die Natur! Lagerfeuer in Wäldern sind verboten, es können empfindliche Geldstrafen verhängt werden, wenn jemand eine Brandgefahr herbeiführt. Auch beim Grillen besteht die Gefahr vom Funkenflug, geben Sie also verstärkt Acht und grillen Sie nur auf dafür ausgewiesenen Flächen.

