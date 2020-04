Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Laßbruch. Sachbeschädigung durch Graffiti.

Lippe (ots)

Von Donnerstag auf Freitag kam es an mehreren Stellen an und nahe der Laßbrucher Straße zu Farbschmierereien. Die bislang unbekannten Täter besprühten unter anderem eine Bushaltestelle, Trafokästen, einen Glascontainer und ein Holzgeländer am Dorfteich mit Graffiti. Der Sachschaden liegt bei über 1000 Euro. Wer Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

