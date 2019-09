Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030919-809: Diebstahl auf Baustelle

Engelskirchen (ots)

An einer Baustelle in Engelskirchen haben sich Diebe zwischen Freitag und Montag (30.8. - 2.9.) an einem Bagger zu schaffen gemacht. Dieser war an einer Baustelle in der Straße Unterkaltenbach abgestellt. Als die Bauarbeiter am Montagmorgen den Bagger in Betrieb nehmen wollten, stellten sie fest, dass die Kriminellen einen Öl- sowie einen Dieselkühler aus einem Bagger ausgebaut hatten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

