Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030919-808: In Lager eingebrochen

Radevormwald (ots)

In einen Lagerraum im Industriegebiet an der Straße Feldmannshaus sind Unbekannte am Sonntagabend (1. September) eingestiegen. Die Täter konnten ein Fenster des Lagers öffnen, lösten aber beim Betreten einen Alarm aus. Ob sie vor ihrer Flucht noch Diebesgut erbeuteten, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht abschließend geklärt werden. Wer zur Alarmzeit gegen 23.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

