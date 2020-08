Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Frontalunfall (05.08.2020)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Drei leicht verletzte Personen und zwei Fahrzeuge mit wirtschaftlichem Totalschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mitwochabend gegen 21.00 Uhr auf der L 191. Eine 41-jährige VW-Fahrerin war auf der Landesstraße von Rielasingen kommend in Fahrtrichtung Schweiz unterwegs, als ihr plötzlich kurz vor dem Grenzübergang der Dodge eines 66-jährigen Mannes auf ihrer Fahrspur entgegen kam. Trotz eines Ausweichmanövers nach rechts gelang es ihr nicht ein Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Unfall wurden die 41-Jährige, der 66-jährige und dessen 42-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weitere Insassen in beiden Fahrzeugen wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten abtransportiert werden.

