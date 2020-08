Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Autofahrer fährt mit Absicht rückwärts auf nachfolgenden Pkw auf (05.08.2020)

Singen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in der Worblinger Straße wurde die Polizei am Mittwoch gegen 21.00 Uhr gerufen. Ein 46-jähriger VW-Fahrer und ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz waren sich über den Unfallhergang nicht einig. Durch Zeugenaussagen konnte schließlich der "Unfallhergang" ermittelt werden. Der Fahrer des VW war auf der Worblinger Straße unterwegs und missachtete an der Kreuzung Primelweg die Vorfahrt des 30-jährigen Mercedes-Fahrers. Dieser hupte daraufhin und bog nach dem 46-Jährigen in die Worblinger Straße ein. Der VW-Fahrer fühlte sich vermutlich aufgrund des Hupvorganges provoziert und führte plötzlich und ohne Grund eine Vollbremsung durch. Der Mercedes-Fahrer kam rechtzeitig hinter dem VW zum Stehen, woraufhin der 46-Jährige den Rückwärtsgang einlegte und absichtlich gegen die Fahrzeugfront des Mercedes fuhr. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden von über 5.000 Euro. Gegenüber der Polizei stritt der Verursacher ab, rückwärts gegen den Mercedes gefahren zu sein und gab an, der 30-Jährige wäre auf ihn aufgefahren. Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr.

