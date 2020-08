Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mann im Krankenfahrstuhl prallt gegen einen vorbeifahrenden Bus (05.08.2020)

Konstanz (ots)

Ein 85-jähriger Mann stand am Mittwochmorgen gegen 11.00 Uhr mit seinem elektrisch betriebenen Krankenfahrstuhl an der Fußgängerampel Bodanplatz/Rosgartenstraße, als nach seinen Angaben dieser sich plötzlich in Bewegung setzte und gegen einen vorbeifahrenden Omnibus prallte. Bei der Kollision wurde der Senior leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An dem Elektrokleinstfahrzeug und am Bus entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 2.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/888-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell