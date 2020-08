Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkrs. KN) Vorfahrt missachtet (05.08.2020)

Hilzingen (ots)

Sachschaden von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwoch gegen 16.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Hegaustraße und der Straße "Am Bach" ereignet hat. Ein von der Straße "Am Bach" kommender 55-jähriger Opelfahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer 18-jährigen VW-Fahrerin. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

