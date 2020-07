Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (11.07.2020) einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Der Mann hielt sich gegen 17.40 Uhr in der Gäubahnstraße auf, als Polizeibeamte ihn kontrollierten. Bei einer Durchsuchung entdeckten sie in seinem Rucksack 17 Klemmtütchen mit mutmaßlichem Marihuana. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere Drogenutensilien, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Der 37-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst auf freien Fuß gesetzt.

