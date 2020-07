Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Heumaden (ots)

Unbekannte haben am Freitag (10.07.2020) versucht, in zwei Häuser am Majoranweg und an der Bernsteinstraße einzubrechen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses am Majoranweg bemerkten gegen 11.35 Uhr zwei weibliche Personen vor dem Gebäude, die gewaltsam versuchten, die Hauseingangstür zu öffnen. Als die Frauen die Bewohner bemerkten, verließen sie das Grundstück in Richtung Paprikastraße. Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Bernsteinstraße beobachtete gegen 12.00 Uhr ebenfalls zwei Frauen, die auf nicht bekannte Weise die Haustür aufbrachen und sich ins Treppenhaus begaben. Dort sprach die Zeugin die Frauen an und ging ihnen so lange hinterher, bis sie das Haus wieder verließen. In beiden Fällen beschreiben die Zeugen eine der Täterinnen als südosteuropäisch, zirka 165 Zentimeter groß und leicht mollig. Sie soll schulterlange glatte schwarze Haare gehabt und etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Sie trug ein schwarzes Sommerkleid oder einen schwarzen Rock und ein helles T-Shirt. In einem Fall soll sie in Begleitung eines zehn- bis zwölfjährigen Mädchens gewesen sein, ebenfalls südosteuropäischen Aussehens und 140 bis 150 Zentimeter groß. Sie soll ein helles Sommerkleid getragen haben. In der Bernsteinstraße begleitete sie eine ebenfalls osteuropäisch aussehende Frau, die zirka 170 Zentimeter groß und etwa 30 Jahre alt und schlank gewesen sein soll. Sie soll lange schwarze glatte Haare gehabt und ein weißes T-Shirt sowie einen schwarzen Rock und Schuhe mit schwarzen Bommeln getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

