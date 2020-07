Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kennzeichen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Freitagmorgen (10.07.2020) die Kennzeichen an einem BMW X3 gestohlen. Die 45-jährige Besitzerin des Wagens hatte gegen 08.10 Uhr ihren BMW in einer abgeschlossenen Tiefgarage an der Rosenbergstraße geparkt, als ein Unbekannter in ihrer kurzen Abwesenheit die beiden Kennzeichen "LB-BB 916" stahl. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 180 bis 190 Zentimeter großen Mann handeln, mit einer stämmigen Figur, kurzen dunklen Haaren und einem südländischen Aussehen. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein schwarzes T-Shirt sowie eine blaue Jeans. Mutmaßlich trug er auch ein rotes Handtuch mit sich. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu wenden.

