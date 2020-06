Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hatzenbühl - Brand in Einfamilienhaus

Hatzenbühl (ots)

Am 17.06.20 kam es gegen 18:00h zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Hatzenbühl. Die Bewohnerin konnte das Anwesen unverletzt verlassen. Das Feuer griff auf weitere Bereiche des Gebäudes über, welches aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Der Schaden dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

