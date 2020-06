Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl mit Blumen

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter stahl am Dienstag (16.06.2020) eine Uhr und ein Goldarmband von einer 90-Jährigen. Die Seniorin war gegen 18.30 Uhr im Bereich des Brüsseler Ring unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurde. In der Hand hatte er ein Blumenstrauß, den er der 90-Jährigen schenken wollte. Aufgrund der Hartnäckigkeit des Unbekannten nahm die Seniorin die Blumen an. Kurze Zeit später bemerkte sie das Fehlen der Uhr und des Armbandes. Der Unbekannte hatte eine normale Statur, war zwischen 1,70 m und 1,80m groß und circa 40 bis 50 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

