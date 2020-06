Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Rollerfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr kam es an der Kreuzung Wollstraße und Bliesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Autofahrer übersah an der Kreuzung die bevorrechtigte Rollerfahrerin, wodurch es zum Unfall kam und die Rollerfahrerin stürzte. Die gestürzte Frau erlitt leichte Verletzungen.

