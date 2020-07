Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Straßenraub geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag (11.07.2020) einer 25-Jährigen hochwertige Kopfhörer geraubt. Die Geschädigte kam mit dem späteren Täter am Rotebühlplatz ins Gespräch ging mit diesem mit und sie setzten sich gegen 03.00 Uhr auf eine Treppe in der Nähe der Stadtbahnhaltestelle am Hölderlinplatz. Unvermittelt schlug der Mann der Geschädigten ins Gesicht und flüchtete mit dem Kopfhörer. Durch den Schlag ins Gesicht erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen. Der Unbekannte ist vermutlich Südosteuropäer und wird als 25-28 Jahre alt, etwa 185 cm groß, schlank, kurze dunkle glatte Haare und mit 3-Tage-Bart beschrieben. Er war mit einer dunkelblauen Jeanshose und einem dunklen T-Shirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

