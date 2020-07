Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angriffe auf Polizeibeamte und Ladengeschäfte in der Innenstadt - Hintergründe zu den Ermittlungen der Tatverdächtigen - Tonmitschnitt der Gemeinderatssitzung

Stuttgart (ots)

Nach den Vorwürfen gegen den Stuttgarter Polizeipräsidenten und seinen Erläuterungen hinsichtlich der Recherchen der Ermittlungsgruppe Eckensee am vergangenen Donnerstagabend (09.07.2020) in einer Gemeinderatssitzung, hat sich ein Vertreter der Stadt Stuttgart den Tonmittschnitt der Sitzung angehört. Hintergrund der Vorwürfe waren Behauptungen, der Polizeipräsident hätte im Zusammenhang mit den identifizierten Tatverdächtigen von "Stammbaumforschung" geredet, um einen möglichen Migrationshintergrund zu klären (siehe auch Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 12.07.2020). In der 16-minütigen Ausführung des Polizeipräsidenten Franz Lutz ist zu keinem Zeitpunkt die Rede von einer Stammbaumforschung. Er spricht von bundesweiten Recherchen bei Standesämtern, da bei elf deutschen Tatverdächtigen ein Migrationshintergrund noch nicht gesichert ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell