Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200904-4: Zwei Radfahrer kollidierten - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 53-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstag (03. September) durch einen Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Radfahrer schwer verletzt. Gegen 15:15 Uhr fuhren die beiden Radfahrer auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Straße "Am Escher Weg". An der Unfallörtlichkeit macht der Fuß- und Radweg bedingt durch einen Kreisverkehr (Kölner Straße) einen Knick, so dass der Weg nur schwer einsehbar ist. Der 13-jährige Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Esch. In der Knickstelle fuhr der Jugendliche mittig auf dem Weg. Damit rechnete der entgegenkommende 53-Jährige auf seinem Pedelec nicht. Er bremste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, so stark ab, dass er stürzte. Durch den Sturz wurde der 53-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 13-Jährige blieb unverletzt. (akl)

