Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200904-5: Polizei sucht unfallbeteiligtes Kind - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Verkehrskommissariat in Hürth bittet die Erziehungsberechtigten eines Mädchens zwecks Unfallrekonstruktion Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Am Donnerstagmorgen (03. September) ist es nach Angaben eines Kleinkraftradfahrers (17) um 07:40 Uhr zu einer Begegnung zwischen ihm und einem fahrradfahrenden Kind gekommen. Demnach fuhren beide auf der Fischenicher Straße, stießen seinen Angaben zufolge aber nicht zusammen. Ein unabhängiger Zeuge (73) wiederum gab zu Protokoll, dass er einen Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einer Fahrradfahrerin beobachtet habe. Das Kind auf dem Fahrrad soll durch den Zusammenstoß gestürzt sein, so der Zeuge weiter. Ob jemand verletzt worden ist, konnte er nicht mitteilen. Die Unfallbeteiligten trennten sich nach dem Geschehen. Eine weitere Autofahrerin hielt zwar kurz an, setzte sodann jedoch ihre Fahrt fort.

Das gesuchte Mädchen ist wahrscheinlich etwa acht Jahre alt und Grundschülerin.

Erziehungsberechtigte, die von ihrem Kind ein solches Geschehen an der beschriebenen Unfallstelle geschildert bekommen haben sowie die unbekannte Autofahrerin werden gebeten, sich zwecks Unfallrekonstruktion an das Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 zu wenden. (bm)

