Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Drogen aufgefunden

Kehl (ots)

Durch Beamte des Polizeireviers Kehl wurde am Dienstagnachmittag an einem geparkten Motorrad im Bereich eines Friedhofes in der Kinzigallee Cannabisgeruch wahrgenommen, was nun zu einem Ermittlungsverfahren führte. Bei der Kontrolle konnten Drogen in dem Fahrzeug sichergestellt werden. Da an dem Kraftrad Kennzeichen angebracht waren, die nicht zu dem Zweirad gehörten, wurde es beschlagnahmt. Eine zuvor durchgeführte Personenkontrolle eines 25-Jährigen und eines 26 Jahre alten Mannes, die in der Nähe des Zweirads mit Helmen unterwegs waren, erbrachte ein zurückgelassenes Tütchen mit Drogeninhalt. Ob die Gegenstände und das Zweirad mit den beiden kontrollierten Personen in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

