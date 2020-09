Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall mit Fahrrad

Offenburg (ots)

Ein 19-jähriger Fahrradfahrer war am Dienstagnachmittag auf der Hauptstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er gegen 16 Uhr an einem in einer Bushaltestelle stehenden Bus vorbeifuhr ohne seine Fahrt zu verlangsamen. Nach ersten Ermittlungen war seine Sicht dadurch auf die bevorrechtigte Ritterstraße beeinträchtigt, weshalb er vermutlich auf ein von dort ordnungsgemäß kommenden BMW auffuhr. Glücklicherweise blieb er bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

