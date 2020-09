Polizeipräsidium Offenburg

Wie mittlerweile bekannt wurde, dürften mutmaßlich dieselben Täter, welche am Wochenende im Raum Ettenheim ihr Unwesen getrieben haben, auch in Kehler Bankfilialen Beute gemacht haben. Von Samstag auf Sonntag wurden den Kehler Ermittlern gleich fünf ähnlich gelagerte Vorfälle gemeldet, bei welchen den meist älteren Kunden in unterschiedlichen Bankinstituten zum einen die EC-Karte entwendet und weiterhin die PIN-Nummer ausgespäht wurde. In der Folge kam es dann zu unerwünschten Abhebungen in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wenn Sie Geld am Bankautomat abheben möchten, beachten Sie folgendes:

1. Werden Sie in der Nähe des Geldautomaten verfolgt oder beobachtet? Fallen mir verdächtige Personen auf? Wenn ja:

a. Passen Sie auf Ihre Tasche, Geldbeutel oder Karte besonders auf. b. Schauen Sie, dass genügend Abstand zu anderen Personen besteht und Ihnen niemand über die Schulter schaut - ansonsten kann Ihre PIN abgelesen werden. Wird Ihnen dann die Karte gestohlen oder entrissen, heben die Täter Geld ab. c. Achten Sie darauf, dass Sie nicht verfolgt werden. d. Gehen Sie in ein nächstgelegenes Geschäft und bitten um Hilfe. e. Verständigen Sie die Polizei über 110 oder bitten Sie jemand, dies zu tun.

2. Achten Sei darauf, dass Sie mit der verdächtigen Person nicht alleine sind.

3. Schreien Sie sofort um Hilfe, wenn Sie angegriffen werden. Wehren Sie sich aber nicht, Sie könnten schwer verletzt werden.

4. Gehen Sie nie gedankenlos zum Geldabheben.

Ursprungsmeldung vom 08.09.2020, 13,40 Uhr

Ettenheim, Grafenhausen - Dreiste Masche

Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes gleich drei Senioren in Ettenheim und Grafenhausen um einige Tausend Euro ihres Ersparten gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten des Polizeipostens Ettenheim soll ein mit Mund-Nasenschutz vermummter Mann am Samstagmorgen eine 82-Jährige während ihres Abhebevorgangs in einer Bankfiliale in der Friedrichstraße abgelenkt haben. Erst später bemerkte die Seniorin, dass ihr dabei vermutlich die Bankkarte sowie ein Zettel mit ihrer Pin-Nummer abhandenkamen. Im weiteren Verlauf registrierte sie zwei unerwünschte Abhebungen von ihrem Konto. Zwei weiteren Kunden ging es in der Folge ähnlich. Der oder die Unbekannten ergaunerten so einen Betrag von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 um Zeugenhinweise.

