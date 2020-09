Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Aufgefahren und geflüchtet

Baden-Baden (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht am Dienstagabend aufgeklärt werden konnte. Gegen 21.40 Uhr wurde in der Lichtentaler Straße ein vorschriftsmäßig abgestellter Mazda beim Ausparken durch einen Fiat-Fahrer an der vorderen Stoßstange beschädigt, worauf der Zeuge durch das Unfallgeräusch aufmerksam wurde. Der Fiat-Lenker entfernte sich offenbar nach Begutachtung des Schadens von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Nun erwartet den Mann eine Strafanzeige.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell