Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mit Straßenlaterne kollidiert und geflüchtet

Hausach (ots)

Für einen 75-Jährigen endete am Dienstagnachmittag eine Autofahrt an einer Straßenlaterne in der Einbacherstraße. Der Mittsiebziger lenkte seinen Auto um 13.30 Uhr auf der Hauptstraße, als er beim rechts Abbiegen in die Einbacherstraße, höchstwahrscheinlich aufgrund von Alkoholeinfluss, nach links von der Fahrbahn abkam und mit einer Straßenlaterne kollidierte. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte suchte der Lenker zu Fuß das Weite, die Beamten des Polizeireviers Haslach konnten den Flüchtigen jedoch kurz darauf in seiner Wohnung aufgreifen. Zur medizinischen Versorgung und zur Blutentnahme wurde er in das Ortenauklinikum in Wolfach gebracht. Die Sachschadenssumme ist bislang nicht bekannt. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell