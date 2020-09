Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - L 76, schwerer Verkehrsunfall

Nachtragsmeldung

Bühl (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der L76 von Moss kommend in Richtung Oberbruch, ist die 77 Jahre alte Pedelec-Fahrerin in der Nacht auf Mittwoch ihren schweren Verletzungen in einer Klinik erlegen. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Verkehrsdienstes Baden-Baden, unterstützt durch die Arbeit eines Sachverständigen, geführt. /ph

Ursprüngliche Meldung vom Mo 07.09.2020 19:06 Uhr

POL-OG: Bühl - L 76, schwerer Verkehrsunfall

Bühl Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der L 76 ein Verkehrsunfall bei dem eine 77-jährige Pedelecfahrerin schwer verletzt wurde. Ein 30-jährige Fahrerin eines Ford Mondeo befuhr die L 76, von Moos kommend, in Richtung Oberbruch. Kurz nach einem Entwässerungsgraben querte die Pedelecfahrerin die Fahrbahn und wurde vom Ford erfasst. Hierbei wurde die Pedelecfahrerin gegen die Windschutzscheibe geschleudert und schwer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt trug sie keinen Helm. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 76 bis 18:15 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

/dhm

