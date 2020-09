Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Graffiti auf Lärmschutzwand gesprüht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 11.30 Uhr und Sonntag, 8.40 Uhr haben bislang unbekannte Sprayer ein großflächiges Graffiti mit einem Schriftzug und einem Smiley in roter Farbe auf eine Lärmschutzwand gesprüht. Die unerwünschten Schmierereien konnten auf einer Spezialglaswand einer Lärmschutzwand aus Beton- und Stahlträgern an der A5 Anschlussstelle Offenburg in Richtung Appenweier auf Höhe "Kinzigbrücke" festgestellt werden. Der angerichtete Schaden wird im fünfstelligen Bereich taxiert. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 0781 21-4200 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

