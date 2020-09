Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Versuchter Einbruch

Rheinau (ots)

Vermutlich hat die ausgelöste Alarmanlage noch unbekannte Langfinger am frühen Dienstagmorgen davon abgebracht, in ein Gebäude in der Hauptstraße einzusteigen. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl haben sich die ungebetenen Besucher gegen 4.25 Uhr mit noch unbekanntem Werkzeug an einer Schiebetür zu schaffen gemacht, als der akustische Alarm auslöste. Die Unbekannten ließen hierdurch von ihrem weiteren Vorhaben ab. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls.

