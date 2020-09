Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach, B294 - Schwerer Unfall

Wolfach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagnachmittag wurden nach aktuellen Erkenntnissen zwei Personen sowie ein Hund schwer verletzt. Ein Lastwagen war auf der B294 in Richtung Hausach unterwegs, als er kurz vor 14 Uhr mit einem von der Hausacher Straße auf die Bundesstraße auffahrenden VW kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen des VW so schwer verletzt, dass ein Hubschrauber sowie weitere Rettungswagen zur medizinischen Versorgung eingesetzt wurden. Der verletzte Hund wurde einem Tierarzt übergeben. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

