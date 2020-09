Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Unfallflucht geklärt

Muggensturm (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagvormittag in der Wilhelmstraße haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog ein zunächst unbekannter Lastwagenfahrer gegen 11 Uhr von der Wilhelmstraße kommend nach links in die Hauptstraße ab und streifte hierbei einen Pkw. Er verursachte so einen Schaden von rund 6.000 Euro, bevor er das Weite suchte. Die alarmierten Ordnungshüter konnten den mutmaßlichen Unfallfahrer wenig später ermitteln. Er sieht sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.

