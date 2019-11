Polizei Düren

POL-DN: Supermarkt-Dieb flüchtig - Polizei sucht Hinweise

Düren (ots)

Bereits am Donnerstag wurde in Düren ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Dem Täter gelang jedoch die Flucht. Nun sucht die Polizei mit einer Beschreibung nach dem Verdächtigen.

Am Donnerstagabend ertappte der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes auf der Euskirchener Straße in Düren einen Dieb auf frischer Tat. Als der Detektiv den Täter gegen 18:45 Uhr zur Rede stellen wollte und ihn bat, mit in einen angrenzenden Büroraum zu kommen, setzte der Mann sich zur Wehr. Es kam zu einer kurzen Rangelei, dem Dieb gelang samt Beute die Flucht.

Die Polizei sucht nun nach dem Dieb, der von dem Detektiv und einer Angestellten des Marktes wie folgt beschrieben werden konnte:

- circa 180 - 190 cm groß - circa 30 Jahre alt - dunkles Haar - bekleidet mit dunkler Mütze, blauer Jacke, dunklen Schuhen und einer dunklen Hose, die am Knöchel in dunklen Socken steckte

Sollten Sie den beschriebenen Mann in der Nähe des Tatortes gesehen haben oder Angaben auf seinen Verbleib machen können, dann wenden Sie sich bitte unter 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

