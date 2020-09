Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - E-Bike geraubt, Tatverdächtiger ermittelt

Offenburg (ots)

Nach dem Raub eines E-Bike in der Rammersweierstraße am frühen Sonntagmorgen, konnte am Montag ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen 2:40 Uhr war ein 20-Jähriger aus Richtung Bahnhof kommend ortsauswärts unterwegs, als ein bis dahin Unbekannter ihm zurief und um eine Zigarette gebeten haben soll. Im Verlauf des weiteren Gespräches, so die bisherigen Ermittlungen, soll der Verdächtige schließlich nach einer Probefahrt mit dem Fahrrad verlangt haben. Als dies durch den 20-Jährigen verneint wurde, soll der Tatverdächtige ihn unter anderem geschlagen haben und so in den Besitz des Rades gekommen sein, mit dem er anschließend flüchtete. Noch in der Nacht ergab sich aufgrund der Personenbeschreibung ein vager Tatverdacht gegen einen Jugendlichen, den Beamte des Polizeireviers Offenburg wenige Stunden zuvor kontrolliert hatten. Am Montag konnte durch Kriminalbeamte bei dem verdächtigen Jugendlichen schließlich das geraubte E-Bike im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt werden. Er sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

