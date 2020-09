Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Montagmorgen in einer Wohngemeinschaft in der Briegelacherstraße ermitteln die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach derzeitigem Sachstand gerieten zwei 30 und 34 Jahre alte Männer gegen 7.30 Uhr in Streit. Hierbei soll der Jüngere seinem Kontrahenten mehrere Verletzungen zugefügt haben. Letzterer wurde durch eine hinzugerufene Besatzung des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

