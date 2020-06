Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aufgefundenes Diebesgut in Schwerin - Suche nach Eigentümern

Schwerin (ots)

In den Morgenstunden des 07.06.2020 führten Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin eine Verkehrskontrolle mit einem Motorradfahrer durch. Dieser führte sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ohne Führerschein sowie mit einem zuvor entwendeten amtlichen Kennzeichen. Bei dem Fahrzeugführer konnten zudem mehrere Gegenstände aufgefunden werden, die möglicherweise aus einer Diebstahlshandlung stammen könnten. Die Eigentümer der Gegenstände konnten bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei Schwerin bittet daher um die Mithilfe von Besitzern eines Kellers oder eines Kleingartens, insbesondere im Bereich des Stadtteils Großer Dreesch: Bitte überprüfen Sie, ob in Ihre Räumlichkeiten eingebrochen und Gegenstände entwendet wurden. Sollten Sie einen Einbruch feststellen, den Sie noch nicht zur Anzeige gebracht haben, wenden Sie sich bitte an das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Nummer 0385 5180-2224, an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle. Im Auftrag Philipp Werner Polizeikommissar Polizeiinspektion Schwerin Polizeihauptrevier Schwerin

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell