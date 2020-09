Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Angebranntes Essen

Baden-Baden (ots)

Angebrannte Speise haben am frühen Montagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der "Westliche Industriestraße" für einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz gesorgt. Das auf einem Herd befindliche Essen fing gegen 19.30 Uhr Feuer, weshalb mehrere Bewohner das Gerät vom Strom trennten und den kompletten Herd aus dem Gebäude trugen. Die Wehrleute konnten das Feuer schließlich löschen. Es blieb ein Schaden von rund 800 Euro zurück. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

