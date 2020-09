Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Unter Alkoholeinfluss

Sasbach (ots)

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der vorangegangene Alkoholkonsum eines 29 Jahre alten Mannes in Kombination mit nicht angepasster Geschwindigkeit in der Nacht auf Dienstag zu einem Verkehrsunfall geführt haben. Der Endzwanziger war gegen Mitternacht auf der Obersasbacher Straße aus Richtung Lauf kommend unterwegs, als er nach rechts in die Sasbacher Straße einbog. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Benz, kam von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung. An dem Wagen entstand hierdurch ein Schaden von rund 5.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die alarmierten Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch fest, dass der Unfallfahrer unter dem Einfluss von mehr als einem Promille am Steuer seines Wagens gesessen haben dürfte. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

