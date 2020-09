Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Radfahrer beim Wenden erfasst

Wolfach (ots)

Ein Wendemanöver in der Schiltacher Straße endete am Montagnachmittag in einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Rennradfahrer. Ein 27-jähriger Opel-Fahrer steuerte gegen 12.40 Uhr innerorts in Fahrtrichtung B294. Nach derzeitigem Sachstand hatte sich der Opel-Lenker verfahren und setzte daraufhin zum Wenden an, einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Rennradfahrer, bemerkte er dabei offenbar zu spät. Der 58-jährige Radfahrer kam in Folge der Kollision zu Fall und erlitt trotz Fahrradhelm schwere Verletzungen. Der Zweiradfahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf rund 3.000 Euro.

/jh

