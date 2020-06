Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Frau zeigt Raub an - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend in der Nähe des Rathauses unterwegs waren. Eine 20-jährige Frau aus Datteln war gegen 22.45 Uhr auf dem Heimweg. Im Bereich des "Lohbusch-Parks" wurde ihr nach eigenen Angaben schlecht und sie verlor kurz das Bewusstsein. Danach stellte sie fest, dass ihre Geldbörse geöffnet war und etwas Bargeld fehlte. Außerdem war sie leicht verletzt. Die junge Frau ging anschließend nach Hause. Am nächsten Tag entschied sie sich dann, zur Polizei zu gehen und den Fall anzuzeigen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise mitbekommen haben, was der 20-Jährigen am Freitagabend passiert ist und helfen können, den Fall aufzuklären. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

