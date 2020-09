Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Kontrolle verloren

Bühlertal (ots)

Bei Bauarbeiten in Untertal hat ein Baggerführer aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen 3,5-Tonner verloren und ist kurz vor 9 Uhr in einen angrenzenden Bach gestürzt. Der Bauarbeiter wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand verletzt und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Da aus der Baumaschine aktuell Kraftstoff in das Gewässer ausläuft, wurden auch Beamte der Fachabteilung Gewerbe und Umwelt hinzugerufen. Der Einsatz vor Ort dauert derzeit an.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell