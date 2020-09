Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Bedroht und genötigt, Polizei bittet um Hinweise

Ötigheim (ots)

Ein 25-Jähriger handelte sich am Montagabend gleich zwei Anzeigen wegen Bedrohung und Nötigung ein. Der Mittzwanziger hatte offensichtlich noch eine Rechnung mit zwei Bekannten offen, denn er begab sich kurz vor 18 Uhr vor die Wohnung eines 48-Jährigen in Steinmauern um ihn und später einen 39-Jährigen mit einem Messer zu bedrohen und mit zahlreichen Beleidigungen zu konfrontieren. Mit dem Messer und einem Schlagstock bewaffnet spazierte er nur wenig später, um 18.30 Uhr, auf der Fahrbahn der K 3740 in Richtung Rastatt und versuchte so herannahende Fahrzeuge zu stoppen. Aktuellen Ermittlungen zufolge mussten mindestens zwei Autofahrer fast bis zum Stillstand abbremsen. Der junge Mann stand höchstwahrscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten des Polizeireviers in Rastatt haben die Ermittlungen eingeleitet und bitten mögliche Zeugen oder gefährdete Personen sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

