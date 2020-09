Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Grafenhausen - Dreiste Masche

Ettenheim (ots)

Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes gleich drei Senioren in Ettenheim und Grafenhausen um einige Tausend Euro ihres Ersparten gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten des Polizeipostens Ettenheim soll ein mit Mund-Nasenschutz vermummter Mann am Samstagmorgen eine 82-Jährige während ihres Abhebevorgangs in einer Bankfiliale in der Friedrichstraße abgelenkt haben. Erst später bemerkte die Seniorin, dass ihr dabei vermutlich die Bankkarte sowie ein Zettel mit ihrer Pin-Nummer abhanden kamen. Im weiteren Verlauf registrierte sie zwei unerwünschte Abhebungen von ihrem Konto. Zwei weiteren Kunden ging es in der Folge ähnlich. Der oder die Unbekannten ergaunerten so einen Betrag von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 um Zeugenhinweise.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell