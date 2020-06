Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf nasser Straße ins Rutschen geraten

Kaiserslautern (ots)

Dass er offenbar seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepasst hat, ist einem Lkw-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der L395 zum Verhängnis geworden. Auf seinem Weg von Enkenbach-Alsenborn kommend in Richtung Eselsfürth geriet der Laster in einer Rechtskurve ins Rutschen und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Omnibus zusammen.

Es blieb zum Glück bei Blechschäden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr übernahm die Reinigung der Fahrbahn. Die Straße musste bis zum Ende der notwendigen Maßnahmen gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. |cri

