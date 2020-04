Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Dinslaken (ots)

Am Sonntag, den 12.04.2020 gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem Fahrrad die Voerder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, wozu er die B8 überquerte. Eine 83-jährige Frau aus Duisburg befuhr zeitgleich mit ihrem PKW die B8 aus Duisburg kommend in Fahrtrichtung Voerde. Der Radfahrer missachtete die für ihn rotlichtzeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer kam. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall, wodurch er sich leicht verletzte. Er sucht selbstständig einen Arzt auf.

