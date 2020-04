Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel-Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Wesel (ots)

Am Samstag Vormittag wurde in Wesel ein Mann in einem Drogeriemarkt auf der Hohe Straße bei einem Diebstahl auf frischer Tat betroffen. Er konnte sich dem Zugriff durch das Personal entziehen und floh in Richtung Berliner-Tor-Platz. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 40-50 Jahre alt, vermutlich deutscher Herkunft, ca. 1,80 Meter groß, glatzköpfig, schwarze Brille, weißer Pullover mit roter Schrift, blaue Jeans, schwarzer Rucksack mit weißem NIKE Schriftzug. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, 0281-107-1622

