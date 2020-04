Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Xanten (ots)

Bereits am Donnerstag befuhr eine 69-jährige Frau aus Xanten mit ihrem Pkw die Mörmter Strasse in Richtung Kalkarer Strasse. Im Einmündungsbereich zur Strasse Düsterfeld fuhr sie aus bisher ungeklärter Ursache auf den Transporter eines 56-jährigen Mannes aus Goch auf. Der Mann setzte zunächst seine Fahrt fort, kehrte aber zur Unfallstelle zurück. Die leichtverletzte 69-jährige wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Sachdienliche Hinweise können an das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort, Tel. 0218-107 Durchwahl 3336 oder die Polizeiwache Xanten, Durchwahl 1522, weiter geleitet werden.

