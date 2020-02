Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Mutter und Kind bei Unfall in Kirchdorf verletzt - Unfall mit 4 Fahrzeugen in Twistringen - Radfahrer bei Unfällen in Diepholz und Sulingen verletzt ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Diebstahl

In der Zeit von Samstag bis Montag wurden vom Gelände sowie aus der verschlossenen Halle eines Landmaschinenhandels an der Industriestraße sechs große Reifen für Landmaschinen entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 80 29 10, in Verbindung zu setzen.

Asendorf - Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ausparken hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer am Freitag letzter Woche gegen 10.00 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Asendorf einen schwarzen Renault-Modus beschädigt und einen Sachschaden von 2000 Euro verursacht. Den Lackschäden nach zu urteilen, handelt es sich beim dem Verursacher wahrscheinlich um einen weißen Transporter. Zeugen des Vorfalls, oder auch der Fahrer des Transporters selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, in Verbindung zu setzen.

Twistringen - Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen

Aufgrund eines Unfalls staute sich am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr der Verkehr auf der Bremer Straße (B 51) in Twistringen. Dies erkannte eine 75-jährige Twistringerin zu spät und versuchte noch auszuweichen, streifte dabei den vor ihr haltenden Wagen und fuhr anschließend auf den noch davor stehenden PKW auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den davor haltenden PKW geschoben. Die Unfallverursacherin sowie ein 27-jähriger Holdorfer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf über 40000 Euro beziffert.

Diepholz - Radfahrer leicht verletzt

Ein 72-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13.20 Uhr leicht verletzt. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Vorm Kampe und wollte in den Heeder Moorweg abbiegen. Er übersah dabei den 72-jährigen Radfahrer und kollidierte mit ihm. Durch den Sturz wurde der 72-Jährige leicht verletzt und zur Überprüfung ins Krankenhaus gebracht.

Sulingen - Radfahrerin leicht verletzt

Eine 38-jährige Sulingerin befuhr am Mittwoch gegen 12.50 Uhr mit ihrem Pkw die Straße Hasenkamp und wollte in die Straße Am Deepenpool abbiegen. Hierbei übersah sie eine 43-jährige Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Radfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Kirchdorf - Mutter und Kind verletzt

Am Mittwoch gegen 12.00 Uhr wurden bei einem Unfall in Kirchdorf eine Mutter und ihr einjähriges Kind leicht verletzt. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Straße Scharringhausen in Richtung Bahrenborstel. An einer Kreuzung übersah er den Pkw einer 25-jährigen Fahrerin und beide Pkw kollidierten. Die 25-jährige Fahrerin und ihr 1-jähriges Kind wurden von Ersthelfern aus dem Pkw befreit. Beide kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen mindestens 20000 Euro.

